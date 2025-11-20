Casa Blanca Asegura Que Negocia "Por Igual" un Plan de Paz con Ucrania y Rusia

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este jueves 20 de noviembre de 2025 que la administración del presidente Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia "por igual", después de que Axios avanzara que el acuerdo se está gestando entre Washington y Moscú.

El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado "trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual", aseguró Leavitt en rueda de prensa.

Plan negociado por Rusia y EUA para Ucrania tiene 28 puntos

La portavoz fue cuestionada después de que el medio estadounidense Axios publicara que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europea frente a una posible nueva agresión rusa.

El equipo negociador estadounidense está siguiendo el mismo proceso que se utilizó para poner fin al conflicto en Gaza, así lo reveló Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

Así es como funcionó con Israel, con respecto a Israel y Gaza y todos los países árabes de Oriente Medio. Así es como logramos ese acuerdo histórico

Las conversaciones "continúan" y, pese a que no quiso entrar en detalles, avanzó que el presidente "lo apoya”, esto es lo que aseguró la funcionaria estadounidense:

Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes. Estamos trabajando muy duro para llevarlo a cabo

¿Qué dice Zelenski sobre plan de Trump para la paz con Rusia?

Aun así, Leavitt expuso que Trump está "cada vez más frustrado" con ambos países por "su negativa a comprometerse con un acuerdo de paz".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió este jueves con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.

Zelesnki recibió el plan de la Casa Blanca y anunció que espera hablar en los próximos días con Trump sobre el contenido del documento.

La presidencia ucraniana no valoró el contenido del borrador recibido y se limitó a señalar al respecto que, "según la evaluación estadounidense", el plan "puede ayudar a revitalizar" el proceso diplomático liderado por Washington para poner fin a la guerra.

