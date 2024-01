Preocupa a Casa Blanca Falta de Acuerdo para Evitar Cierre Parcial de Gobierno

La jefa de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, Shalanda Young, afirmó este viernes no sentirse optimista ante la posibilidad de que el Congreso apruebe los fondos necesarios para evitar un cierre parcial de Gobierno o "shutdown" después del 19 de enero.

"Yo no diría pesimista, pero no soy optimista", aseguró en declaraciones a periodistas.

Young se pronunció después de que varios republicanos hayan apoyado estos últimos días la idea de forzar un cierre administrativo si no se concretan antes las negociaciones que buscan endurecer la política migratoria.

Reconoció su preocupación por la retórica de esta semana que un cierre es el camino por el que se dirigen los republicanos de la Cámara de Representantes:

No me consideren una optimista esta mañana, especialmente después de algunos de los comentarios que he visto en los últimos días.