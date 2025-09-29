Gobierno de EUA se Dirige al Cierre, Advierte JD Vance: ¿Qué Significa y Por Qué?

El Congreso de Estados Unidos tiene solo algunas horas para aprobar la legislación que mantenga abierto el gobierno federal o desencadene un cierre parcial.

Al respecto, el vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió este lunes que el gobierno estadounidense se "dirige a un cierre". El presidente Trump,y sus oponentes demócratas parecieron avanzar poco en una reunión en la Casa Blanca destinada a evitar una paralización parcial del Gobierno, la que podría interrumpir muchos servicios incluso el miércoles.

Ambas partes salieron de la reunión diciendo que el otro tendría la culpa si el Congreso no logra extender la financiación del gobierno más allá de la fecha límite de la medianoche del martes.

¿Por qué cierra el gobierno de EUA?

El Congreso estadounidense debe asignar fondos a 438 agencias gubernamentales antes del 1 de octubre, al inicio del año fiscal. Sin embargo, los legisladores rara vez cumplen con este plazo y suelen aprobar proyectos de ley de gastos temporales para mantener al gobierno en funcionamiento mientras terminan su trabajo.

Si dejan que caduque ese financiamiento, las agencias gubernamentales deben detener todo trabajo que no se considere "esencial".

¿Qué hay que saber de un cierre del gobierno de EUA?

Los fondos para el gobierno de Estados Unidos podrían suspenderse a menos que el Partido Republicano del presidente Donald Trump llegue a un acuerdo con los demócratas de la oposición sobre la manera de avanzar en un proyecto de ley de gastos. Esto podría paralizar temporalmente algunos servicios del gobierno estadounidense, pero no todos.

Un cierre del gobierno de Trump sería el resultado de la incapacidad de ambos partidos para unirse y aprobar un proyecto de ley. Los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, pero en el Senado les faltan los 60 votos que necesitan para aprobar un proyecto de ley de gastos.

Demócratas tienen influencia

Los demócratas tienen cierta influencia si rechazan respaldar un proyecto de ley de los republicanos que, según afirman, dificultará que los estadounidenses puedan acceder a la atención médica, y han centrado este impasse principalmente en promover sus objetivos en materia de salud. Piden una extensión de los créditos fiscales que abaratan el seguro médico para millones de estadounidenses y la reversión de los recortes a Medicaid implementados por Trump.

¿Cuándo ocurriría el cierre?

Si no se llega a un acuerdo, a las 00:01 del miércoles, Estados Unidos sufrirá su primer cierre en casi siete años. La última vez que el gobierno cerró fue a finales de 2018, durante el primer mandato de Trump. Ambas partes están haciendo esfuerzos desesperados para evitar que se repita.

Por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca, Trump se reunirá con los cuatro líderes del Congreso, es decir, los principales demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, así como con sus homólogos republicanos.

¿Hay una alta probabilidad de un cierre del gobierno de Trump?

Por ahora, la posibilidad de un cierre gubernamental parece alta. En esta ocasión, la administración Trump estaría dispuesta a cerrar grandes sectores del gobierno estadounidense durante un período prolongado. De hecho, los funcionarios han amenazado con usar un cierre para identificar a los trabajadores "no esenciales" que podrían ser despedidos permanentemente.

