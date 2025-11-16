La FAA Levantará la Restricción de Vuelos en Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó este domingo 16 de noviembre que levantará todas las restricciones a los vuelos comerciales que se impusieron en 40 aeropuertos principales durante el cierre de gobierno más largo en la historia del país.

Las aerolíneas podrán reanudar sus horarios regulares de vuelo a partir del lunes 17 de noviembre a las 6:00 horas, tiempo del este, (5:00 horas de CDMX) señaló la agencia.

"El equipo de seguridad de la FAA recomendó la terminación de la orden tras sus revisiones detalladas de las tendencias de seguridad y la disminución constante de incidentes que requieren personal adicional en las instalaciones de control de tráfico aéreo", se indicó en un comunicado en que fue citado el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, y el titular de la FAA, Bryan Bedford.

Asimismo, la dependencia advirtió que evalúa el alcance legal contra aerolíneas que no cumplieron con ciertas disposiciones durante el cierre de gobierno.

"La FAA tiene conocimiento de informes sobre incumplimientos por parte de las aerolíneas durante la vigencia de la orden de emergencia. La agencia está revisando y evaluando las opciones para hacer cumplir la ley", amagó.

Al expresar preocupaciones de seguridad ante la creciente escasez de personal en los centros de control de tráfico aéreo durante el cierre, la FAA emitió una orden sin precedentes para limitar el tráfico aéreo. Esa medida estaba vigente desde el 7 de noviembre y había afectado a miles de vuelos en todo el país.

Los aeropuertos impactados incluían grandes centros de conexión en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta.

Los recortes de vuelos comenzaron en 4% y después aumentaron a 6%, antes de que la FAA redujera las restricciones a 3% el viernes, al señalar mejoras constantes en la plantilla de controladores de tráfico aéreo desde que terminó el cierre de 43 días, el más largo registrado.

Las cancelaciones alcanzaron su punto más alto el 9 de noviembre, cuando las aerolíneas recortaron más de 2,900 vuelos debido a la orden de la FAA, la persistente escasez de controladores y el clima severo en varias partes del país.

Pero las condiciones empezaron a mejorar a lo largo de la semana, conforme más controladores regresaban al trabajo en medio de reportes de que el Congreso estaba cerca de lograr un acuerdo para poner fin al cierre.

Ese avance también llevó a la FAA a suspender los planes de aumentar aún más los recortes.

Duffy agradece la paciencia de los estadounidenses

Tras anunciar el levantamiento de la orden de reducción de vuelos, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, agradeció a los estadounidenses por su paciencia, pues la medida causó miles de retrasos y cancelaciones.

Igual reconoció al equipo de la FAA por su trabajo en el llamado "shutdown".

"Quiero agradecer al dedicado equipo de seguridad de la FAA por mantener la seguridad de nuestro espacio aéreo durante el cierre gubernamental más largo en la historia de nuestra nación y la paciencia del país al priorizar la seguridad.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump, los controladores han regresado a sus puestos y se pueden reanudar las operaciones normales", dijo.

Ahora podemos reorientar nuestros esfuerzos hacia la contratación masiva de controladores y la construcción del nuevo y moderno sistema de control de tráfico aéreo que el pueblo estadounidense merece

Por su parte, el titular de la FAA, Bryan Bedford, reiteró que levantar la restricción permite retomar las operaciones normales.

"Agradezco el arduo trabajo de los equipos de seguridad y operaciones de la FAA y su enfoque en la seguridad de los pasajeros", agregó.

Se ha contado con personal en los últimos tres días

De acuerdo con la FAA, los niveles de personal se han ido normalizando desde el fin del cierre del gobierno, el pasado 12 de noviembre, cuando el presidente Donald Trump firmó el acuerdo para oficializar la terminación del llamado "shutdown".

"La tendencia positiva continuó durante el fin de semana, con seis alertas por falta de personal el viernes 14 de noviembre, ocho el sábado 15 de noviembre y solo una el domingo 16 de noviembre.

"Esto contrasta con el récord de 81 alertas por falta de personal registrado el 8 de noviembre. Los datos actuales coinciden con las condiciones de personal previas al cierre", señaló.

Las acciones que igual terminarán

Las siguientes restricciones también finalizarán, indicó la FAA:

Limitaciones a algunas operaciones de aviación general en 12 aeropuertos

Limitaciones en algunas aproximaciones por reglas de vuelo visual en instalaciones con restricciones de personal

Se imponen límites a los lanzamientos y reentradas espaciales comerciales en el horario comprendido entre las 22:00 y las 6:00 horas, hora local.

Limitaciones a las operaciones de paracaidismo y misiones fotográficas cerca de instalaciones con restricciones de personal.

