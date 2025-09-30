Comando Sur reporta 453 toneladas de Cocaína Decomisada en lucha contra el narco.

El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) reportó el decomiso de 453 toneladas de cocaína en el último año, lo que representa un golpe millonario a cárteles del narco en mares y puertos, donde están desplegados elementos de la Guardia Costera y la Armada.

Los aseguramientos, equivalentes a un millón de libras, forman parte del operativo contra organizaciones narcoterroristas, una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para evitar la llegada de narcóticos a territorio estadounidense a través del Caribe, Golfo de México y zonas del Pacífico.

De acuerdo con el informe, lo decomisado superó récords anteriores en un golpe relevante a cárteles de la droga por un monto que supera los 11 mil millones de dólares.

In the last 12 months, #SOUTHCOM and @jiatfs, in close coordination with @USCG, @USNavy, our interagency partners, and like-minded nations, have seized/disrupted one million pounds of cocaine, enough to fill 42 dump trucks. This massive effort has denied cartels and… pic.twitter.com/TCSGlHfP2V — U.S. Southern Command (@Southcom) September 30, 2025

La incautación, correspondiente al año fiscal 2025, fue informada a través de un video en X, donde se muestran ataques a embarcaciones, sobrevuelo de helicópteros y buques de guerra navegando en zonas de operación del USSOUTHCOM.

El combate a la interdicción de cocaína fue en alianza con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF South, por sus siglas en inglés), ubicada en la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso, Florida.

¿A qué equivale lo decomisado?

Según autoridades estadounidenses, lo asegurado podría llenar cientos de camionetas, decenas de vehículos tipo volteo, así como campos de futbol americano.

Ganancias por 11 mil 300 millones de dólares

Se eliminaron 337.9 millones de dosis letales, casi la misma cifra de la población en Estados Unidos, donde habitan 340 millones de personas

Cocaína suficiente para llenar 270 camionetas pickup

Llenar 42 camiones de volteo

Llenar 16 contenedores de envío

Llenar 4 campos de futbol americano

El presidente Trump ordenó en agosto pasado el despliegue de la Marina de Estados Unidos en el Caribe, bajo coordinación del Comando Sur, como parte de una estrategia antidrogas y de seguridad nacional.

El Pentágono informó que la misión busca interceptar cargamentos ilegales y golpear a grupos señalados como "narcoterroristas".

A inicios de mes, el 2 de septiembre, un ataque destruyó una lancha venezolana atribuida al Tren de Aragua, con saldo de 11 presuntos integrantes muertos. Días después, el 19 de septiembre, otro operativo naval acabó con tres supuestos traficantes en una embarcación armada.

El gobierno de Venezuela ha denunciado en varias ocasiones la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza a su soberanía, mientras Washington acusa a Caracas de vínculos con el narcotráfico y de socavar la democracia.

