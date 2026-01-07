Comida Real contra la Obesidad: Estados Unidos Anuncia Nuevas Pautas Nutricionales

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció hoy, 7 de enero de 2026, nuevas pautas nutricionales en Estados Unidos de América (EUA), que permitirá llevar comida real a los estadounidenses y así evitar enfermedades como la obesidad, lo que se traduce en reducción de costos de atención médica.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo que la administración del presidente Donald Trump está actualizando los estándares y pautas nutricionales federales para garantizar que los estadounidenses tengan la información más precisa, basada en datos y respaldada por la ciencia.

La administración Trump ahora está actualizando los estándares y pautas nutricionales federales para garantizar que los estadounidenses tengan la información más precisa, basada en datos, respaldada por la ciencia y hechos concretos, no por intereses especiales o ideología partidista.

Nuevas pautas nutricionales: ¿Qué alimentos recomienda?

Explicó que se trata del reajuste más significativo de la política federal de nutrición en décadas y que bajo el liderazgo del presidente Trump, se ha restablecido el sentido común, la integridad científica y la rendición de cuentas en la política federal de alimentación y salud.

Destacó que con estas nuevas pautas nutricionales se deja de priorizaron los intereses corporativos por encima del sentido común y el asesoramiento basado en la ciencia para mejorar la salud de los estadounidenses.

Las nuevas guías alimentarias exigen priorizar las proteínas de alta calidad, las grasas saludables, las frutas, las verduras y los cereales integrales, y evitar los alimentos altamente procesados ​​y los carbohidratos refinados.

Las directrices específicas incluyen:

Priorizar las proteínas: Esto incluye diversas fuentes animales, como huevos, aves, mariscos y carnes rojas, además de alimentos proteicos de origen vegetal como frijoles, guisantes, lentejas, legumbres, frutos secos, semillas y soja.

Evitar los alimentos altamente procesados: La guía recomienda evitar los alimentos altamente procesados, envasados, preparados, listos para comer u otros alimentos salados o dulces, así como las bebidas azucaradas, como los refrescos, las bebidas de frutas y las bebidas energéticas.

Evitar los azúcares añadidos: La guía dice que "ninguna cantidad de azúcares añadidos o edulcorantes no nutritivos se recomienda ni se considera parte de una dieta saludable o nutritiva" y pide a los padres que eviten por completo el azúcar añadido en los niños de cuatro años o menos.

Poniendo fin a la guerra contra las grasas saludables: La guía recomienda consumir la mayor parte de las grasas de alimentos integrales, como carnes, aves, huevos, mariscos ricos en omega 3, frutos secos, semillas, lácteos enteros, aceitunas y aguacates. Al cocinar con grasas o añadirlas a las comidas, las guías recomiendan utilizar las opciones naturales más ricas en nutrientes con ácidos grasos esenciales, como el aceite de oliva.

Promover los cereales integrales y evitar los carbohidratos refinados: Se priorizan los cereales integrales ricos en fibra" y "reducir significativamente el consumo de carbohidratos refinados altamente procesados, como el pan blanco, las opciones de desayuno listas para comer o envasadas, las tortillas de harina y las galletas".

Dietas más bajas en carbohidratos para controlar enfermedades crónicas: Se recomienda que las personas con ciertas enfermedades crónicas pueden experimentar mejores resultados de salud al seguir una dieta baja en carbohidratos.

