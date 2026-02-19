Corte Emitió Suspensión que Bloquea la Prohibición del Uso de Máscaras a Agentes en California

La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró este jueves 19 de febrero que el Noveno Circuito emitió una suspensión total que bloquea la prohibición de California sobre el uso de máscaras por parte de agentes federales del orden público.

“Nuestros abogados luchan a diario en los tribunales para proteger a las fuerzas del orden, y acabamos de conseguir otra victoria clave”, indicó Bondi y destacó lo siguiente:

El Noveno Circuito ha emitido una suspensión total que bloquea la prohibición de California del uso de mascarillas para los agentes federales

En el mismo sentido añadió que “los agentes del orden arriesgan sus vidas por nosotros, solo para ser divulgados por activistas radicales antipoliciales. Inaceptable”.

Así que “este fallo crucial protege a nuestros valientes hombres y mujeres en el campo. No dejaremos de luchar contra leyes injustas como estas en California y en todo el país”.

Jueza federal anuló una decisión de la Junta de ​Apelaciones de Inmigración

El anuncio de Pam Bondi llega un día después de que una jueza federal rechazó la decisión de una junta administrativa que respalda la política migratoria del Gobierno de Trump para detener a miles de personas arrestadas durante su campaña de represión contra migrantes.

La ​jueza federal Sunshine Sykes, de Riverside, California, anuló la decisión de la Junta de ​Apelaciones de Inmigración luego de determinar que el Gobierno no había cumplido con su orden anterior, que declaraba ilegal la política subyacente de negar ⁠a los detenidos la posibilidad de ​solicitar la libertad bajo fianza.

La sentencia de Sykes del ‌miércoles 18 de febrero, en una ‌demanda colectiva que afecta a ‌migrantes de todo el país, es más contundente que las decisiones de otros cientos de jueces estadounidenses que consideran ilegal la política y ordenan que los ⁠detenidos sean puestos en libertad o se les conceda ​una audiencia de fianza.

Sykes, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, calificó las medidas del Gobierno de "descaradas" y lo ​acusó de intentar continuar su "campaña de acciones ilegales" al seguir negándose a conceder audiencias de fianza a pesar de su fallo anterior.

