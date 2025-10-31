Decomiso Histórico de Arsenal en Frontera EUA-México: Hay 2 Mexicanos Detenidos

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó hoy, 31 de octubre de 2025, que fuerzas estadounidenses realizaron un decomiso histórico de armas en la frontera con México, por el que dos mexicanos fueron detenidos.

Elementos de del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) frustraron el contrabando de más de 500 armas de fuego y 31,000 cartuchos de munición, en Laredo, Texas, destacó Noem, quien mencionó que con dicho arsenal, se podría “abastecer a un pequeño ejército”.

Dos mexicanos detenidos por el histórico decomiso de armas

La titular del Departamento de Seguridad Nacional revelo la identidad que los dos mexicanos que fueron detenidos por el decomiso del cargamento de armas.

Se trata de Emilio Ramírez Cortés y su hijo Edgar Ramírez Díaz, quienes “ocultaron estas armas tras falsas paredes en dos casas de tráileres, vehículos que viajaban a México”.

I want the American people to know this about DHS law enforcement: these brave men and women are thwarting the criminal plans of evildoers EVERY DAY.



DHS arrested two individuals smuggling over 500 firearms and 31,000 rounds of ammunition through the Laredo Port of Entry in… pic.twitter.com/KZwPbSy0nE — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 31, 2025

