Decomiso Histórico de Arsenal en Frontera EUA-México: Hay 2 Mexicanos Detenidos

Se trata de la mayor incautación de armas en la frontera de Estados Unidos y México, en Texas

Decomiso de las 500 armas y municiones en la frontera de Texas

Decomiso de las 500 armas y municiones en la frontera de Texas. Foto: X @Sec_Noem

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó hoy, 31 de octubre de 2025, que fuerzas estadounidenses realizaron un decomiso histórico de armas en la frontera con México, por el que dos mexicanos fueron detenidos.

Elementos de del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) frustraron el contrabando de más de 500 armas de fuego y 31,000 cartuchos de munición, en Laredo, Texas, destacó Noem, quien mencionó que con dicho arsenal, se podría “abastecer a un pequeño ejército”.

Dos mexicanos detenidos por el histórico decomiso de armas

La titular del Departamento de Seguridad Nacional revelo la identidad que los dos mexicanos que fueron detenidos por el decomiso del cargamento de armas.

Se trata de Emilio Ramírez Cortés y su hijo Edgar Ramírez Díaz, quienes “ocultaron estas armas tras falsas paredes en dos casas de tráileres, vehículos que viajaban a México”.

