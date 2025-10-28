Defiende Donald Trump los Ataques a Embarcaciones en el Mar Caribe y Océano Pacífico

Este martes ante tropas estadounidenses en Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los ataques que su país ha realizado contra embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

A bordo del portaviones USS George Washington en la base naval de Yokosuka aseguró:

Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo

El mandatario insistió en que las fuerzas estadounidenses están acabando con embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que llevan cantidades suficientes para “matar a 25 mil estadounidenses" de sobredosis.

Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar

Estados Unidos ha destruido en las últimas semanas, una decena de lanchas y embarcaciones semisumergibles en el Caribe y en el Pacífico cerca de las costas de Venezuela y Colombia, matando a varias personas.

Tensión

Dichas acciones han aumentado la tensión con ambas naciones y han originado denuncias de que Washington realiza ejecuciones extrajudiciales.

El pasado viernes, el Pentágono anunció además el despliegue en el mar Caribe del portaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, para reforzar el operativo militar iniciado en agosto.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ