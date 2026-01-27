Detienen a Activista de MAGA que Tenía Búnker Secreto con Armas Ilegales en California.

Michael Jay Kamfolt, un activista del movimiento Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés) en California, fue arrestado tras investigaciones por cultivos de marihuana y le incautaron una docena de armas ilegales ocultas en un búnker al que se accedía por un largo túnel en el condado de Shasta.

El estadounidense conservador almacenaba rifles de asalto, pistolas, miles de municiones, chalecos antibalas y fue considerado como una "amenaza" para la seguridad pública, según informó la Patrulla de Carreteras de California (CHP por sus siglas en inglés).

Kamfolt, de 40 años, es amigo del supervisor del condado de extrema derecha Kevin Crye, a quien ha defendido en varias ocasiones asegurando que "haría cualquier cosa por ayudarlo", apuntó Los Angeles Times.

El sujeto fue detenido el pasado 20 de enero, tras indagatorias que iniciaron en diciembre del año pasado, pues la CHP recibió un informe sobre un presunto cultivo ilegal de marihuana en una propiedad en la ciudad de Anderson.

Luego de varias pesquisas, las autoridades obtuvieron una orden de cateo y realizaron un sobrevuelo en la zona, confirmando el reporte. Sin embargo, durante el allanamiento encontraron el escondite subterráneo al que se ingresaba a través de una alcantarilla de 30 metros de largo.

El sujeto es amigo del supervisor del condado de Shasta. Foto CHP.

¿Qué hallaron en el búnker subterráneo?

El escondite del activista de MAGA parece una especie de fortificación equipada para suministros críticos contra ataques de artillería o amenazas, según imágenes compartidas por las autoridades.

"El búnker contaba con electricidad, ventilación, suelo de concreto con drenaje incorporado y los suministros necesarios para el cultivo de marihuana", informó la CHP.

También había un gimnasio, un sillón y una televisión, mientras que la decoración de la pared incluía una bandera de Bennington, una de las banderas históricas estadounidenses que portaron los partidarios del presidente Trump durante los disturbios del 6 de enero, destacó Los Angeles Times. Igual tenía prendas con camuflaje de tipo militar.

En el sitio decomisaron lo siguiente:

13 armas de fuego, entre ellas cuatro armas cortas

Cuatro chalecos antibalas

30 cargadores de alta capacidad

Aproximadamente 10 mil cartuchos, incluyendo munición perforante

Entre las armas de fuego incautadas se encontraban una escopeta recortada, tres rifles de asalto tipo AR-15 (uno con el número de serie borrado) y dos armas de fuego con denuncia de robo en 2016 y 1978, respectivamente

John Pinoli, jefe de la División Norte de la CHP, dijo que estaba orgulloso de haber dado con el sujeto que tenía un escondite alarmante.

Al escondite subterráneo se ingresaba a través de una alcantarilla de 30 metros de largo. Foto: CHP.

"Esta operación fue mucho más allá de un cultivo ilegal. La combinación de un búnker oculto y un alarmante alijo de armas de fuego y municiones ilegales pone de relieve la amenaza que representa para la seguridad pública", expresó.

¿De qué cargos se acusó al activista de MAGA?

Michael Jay Kamfolt, de Anderson, fue arrestado y fichado por lo siguiente:

30605(a) PC – Posesión de un rifle de asalto

30600(a) PC – Fabricación de un rifle de asalto

33215 PC – Fabricación de un rifle de cañón corto

32625(a) PC – Posesión de una ametralladora

32625(b) PC – Conversión de un arma de fuego en una ametralladora

23920 PC – Posesión de un número de serie de arma de fuego alterado

24610 PC – Fabricación y posesión de un arma de fuego indetectable

496(a) – Posesión de un arma de fuego robada

29180(b) PC – Fabricación de una “pistola fantasma”

30315 PC – Posesión de munición penetrante de blindaje

32310(C) PC – Posesión de cargador de alta capacidad

Las investigaciones siguen en curso, pero no se ha presentado un caso a la oficina del fiscal de distrito del condado de Shasta para su consideración, según un portavoz del departamento citado por Los Angeles Times. El medio informó que el sujeto ya no estaba bajo custodia.

El supervisor de Shasta, un negacionista pro-Trump, se enteró del arresto de quien identificó como su "gran amigo" y dijo que tenía el "corazón roto", pero pidió no adelantarse a juzgar porque dijo que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

