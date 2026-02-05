Detienen a Activista de Minnesota por Amenazar con Matar Agentes de ICE

Un activista de Minnesota fue detenido este jueves 5 de febrero de 2026, al ser acusado de amenazar con agredir y matar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así lo informó el Departamento de Justicia.

Thank you to our outstanding agents for executing yet another arrest — this time, an Antifa domestic terrorist. https://t.co/QmpErJOpb3 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) February 5, 2026

La fiscalía menciona que Kyle Wagner, de 37 años, compartió comentarios y videos en Facebook e Instagram el mes pasado que incitaban a sus seguidores a atacar a los agentes federales de inmigración, a quienes llamó "gestapo" y "asesinos".

Imágenes muestran a Wagner siendo sacado de un edificio residencial en Minneapolis por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional, con una sudadera que dice "¡SOY ANTIFA!". Antifa es la abreviatura de "antifascista".

Activista publica presunta amenaza al ICE y luego la eliminó

Today, HSI and DOJ arrested Kyle Wagner, a self-identified Antifa domestic terrorist in Minneapolis who conspired to threaten, dox, and kill our brave ICE officers.



He is charged with numerous federal crimes including Impeding/Retaliating Against a Federal Officer – Threatening… pic.twitter.com/jVoOwtVT5Z — Homeland Security (@DHSgov) February 6, 2026

En un video, ya eliminado y publicado el 8 de enero de 2026, Kyle Wagner presuntamente amenazó a agentes de ICE, diciendo según el Departamento de Justicia:

Vamos por ustedes

Al día siguiente, supuestamente animó a sus seguidores a acosar a los agentes de inmigración y dijo:

Deberíamos paralizarlos

Los perfiles de Wagner en redes sociales parecen haber sido eliminados este jueves, pero autoridades conservaron los mensajees que había puesto previamente:

Queremos saber quiénes son. Identificaremos a cada uno de ellos y los procesaremos con todo el peso de la ley. Si hay que hacerlo a punta de pistola, entonces divirtámonos un poco

Activista difundió video donde pedía tomar las armas

El activista Kyle Wagner también ha sido acusado de promover la violencia contra agentes del ICE, incluso instando a otros a "tomar armas”.

También, el Departamento de Justicia acusó a Wagner de publicar la información personal de un simpatizante del ICE en Michigan y de amenazarlo. Pam Bondi dice que “si se busca a la policía se irá por uno”

La Fiscal General Pam Bondi se refirió a la detención de Kyle Wagner en un comunicado al expresar lo siguiente:

El arresto ilustra que no se puede huir, esconderse ni evadir a nuestros agentes federales: si se busca la policía, la administración Trump irá por uno

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración Trump exigirá responsabilidades a cualquiera que obstruya ilegalmente las operaciones policiales o que ataque, divulgue información confidencial o acose a los agentes de ICE.

Con información de N+

