Cae Exfuncionario de la DEA por Lavar Millones de Dólares Mediante Criptomonedas para el CJNG

Paul Campo, exfuncionario de la DEA, y su amigo, Robert Sensi, lavaron aproximadamente 12 millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación, así lo informó la Oficina de Fiscales Federales.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, dieron a conocer la apertura de un auto de procesamiento que acusa a Paul Campo y Robert Sensi de narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Campo y Sensi fueron detenidos ayer por la tarde en Nueva York

Paul Campo y Robert Sensi conspiraron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios, responsable de innumerables muertes por violencia y narcotráfico en Estados Unidos y México, dijo el fiscal federal Jay Clayton.

Acusó que como parte de ese apoyo, "los acusados ​​blanquearon cientos de miles de dólares que creían provenían del narcotráfico del CJNG". También los acusan de facilitar el tráfico de cocaína en la ciudad de Nueva York.

Al participar en este plan, Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA. El CJNG es una organización criminal violenta y corruptora que los neoyorquinos quieren desmantelar

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, advirtió que la acusación en contra del exagente de la DEA envía un mensaje contundente:

Quienes traicionen la confianza pública, ya sea en el pasado o en el presente, rendirán cuentas con todo el peso de la ley

¿Cómo se involucró el exagente de la DEA con el CJNG?

Según las investigaciones y el Fiscal Federal, la conducta criminal ocurrió después de que Paul Campo dejara la DEA. Aunque aseguró que ya no estaba relacionado con sus funciones oficiales en Estados Unidos. Trabajó en la DEA por 25 años, primero como agente especial en Nueva York y, con el tiempo, ascendió a un alto funcionario de la DEA, concretamente como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras.

Campo se jubiló de la DEA en enero de 2016.

En 2024, Robert Sensi comenzó a reunirse con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden CS-1, quien se hacía pasar por miembro del CJNG.

SENSI le dijo a esta fuente que tenía un amigo que estuvo a cargo de las operaciones financieras de la DEA y que podría ayudar al CJNG lavando las ganancias del narcotráfico y proporcionándole a esta fuente información confidencial de la DEA sobre investigaciones

Tras estas reuniones iniciales, el exagente de la DEA y su amigo se reunieron con CS-1, en varias ocasiones

Durante estas conversaciones, acordaron blanquear dinero para CS-1, convirtiendo efectivo en criptomonedas e invirtiendo en bienes raíces

También asesoraron a CS-1 sobre la producción de fentanilo y exploraron la adquisición de drones comerciales, armas y equipo militar para el CJNG, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, rifles M16, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes.

Solían presumir y confiar en la experiencia previa del exagente de la DEA, en su pericia en investigaciones financieras y cárteles de la droga.

Paul Campo tiene 61 años y su amigo Sensi, 75 años.

En la conversaciones entre CS-1 y el exagente de la DEA, esta fuente dijo a Campo:

Lo que hacemos con los drones, es poner explosivos y mandarlos allá, ¡bum!”; en otra conversación, CS-1 preguntó a SENSI cuánto explosivo C-4 podían llevar los drones, a lo que SENSI respondió, en resumen, aproximadamente seis kilogramos, lo cual es suficiente para “volar todo el p------… No quiero decirlo”

