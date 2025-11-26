Gobernador de Virginia Aclara Estado de Salud de Agentes de la GN Atacados Cerca de Casa Blanca

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados este miércoles 26 de noviembre 2025, cerca de la Casa Blanca en Estados Unidos. sin embargo, después de estar en estado crítico se confirmó que murieron.

Por lo pronto, de acuerdo con el Departamento de la Policía Metropolitana informó que hay un sospechoso bajo custodia. El incidente fue calificado como "crítico".

El Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) se encuentra en la escena de un tiroteo en la esquina de la calle 17 y la I, noroeste. Por favor, evite la zona.

El gobernador de Virginia, Patrick Morrisey confirmó en un primer momento que los soldados habían muerto.

Con gran pesar, confirmamos el fallecimiento de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos esta mañana en Washington, D. C., a causa de sus heridas. Estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país. Mantenemos contacto continuo con las autoridades federales mientras continúa la investigación.

Sin embargo minutos después, indicó: "estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia".

La muerte también la había confirmado el vicepresidente JD Vance, citando al gobernador, y también pidió oraciones para los soldados:

Quiero que todos los que son personas de fe recen por esos dos Guardias Nacionales

Más tarde, en conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, indicó que los elementos de la Guardia Nacional están graves, lo mismo que el agresor, al mismo tiempo que reveló detalles del ataque.

Escena del ataque bajo resguardo y piden oraciones

En tanto, la escena está bajo resguardo de la policía.

Mientras que el estado de salud del sospechoso también es crítico

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió a través de sus redes sociales "orar" por los dos soldados atacados:

Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC.

Lo mismo hizo la fiscal General, Pam Bondi, quien pidió oraciones para las víctimas:

Agentes federales están en la escena del horrible tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.

La primera información indicaba un tiroteo cerca de la estación de metro Farragut West en el centro de Washington, DC, a pocos metros de la Casa Blanca.

Ante la situación tanto la Casa Blanca como el Departamento del Tesoro fueron cerrados por precaución.

En tanto, el Aeropuerto de

Policía de Nueva York en alerta

En redes sociales, circulan videos del momento cuando los agentes están en el piso y se acercan policías a auxiliarlos.

Trump condena ataque

En su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, quien se encontraba en su campo de golf en West Palm Beach al momento del tiroteo, calificó como un "animal" al agresor de los soldados de la Guardia Nacional:

El animal que le disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos en estado crítico y ahora en dos hospitales distintos, también está gravemente herido, pero aun así pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras fuerzas militares y de seguridad. Son realmente Personas Extraordinarias. Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estamos con ustedes!

Después de que se reportara el incidente, la Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaban respondiendo a un incidente en las cercanías de la Casa Blanca.

EN tanto, el FBI ya trabaja en la zona y colabora con la investigación en Washington, D.C., tras el tiroteo de miembros de la Guardia Nacional esta tarde.

Por favor, oren por ellos y les informaremos con más detalle a medida que podamos.

