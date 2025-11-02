Donald Trump Afirma que Rusia y China Realizan Pruebas Nucleares en Secreto

Donald Trump aseguró este domingo 2 de noviembre que tanto Rusia como China realizan pruebas nucleares en secreto. El presidente de Estados Unidos hizo esta declaración pocos días después de que llamara al Pentágono a realizar pruebas nucleares.

La orden de Trump para reanudar pruebas nucleares

El pasado 29 de octubre, a través de la red social Truth Social, Donald Trump instruyó al renombrado Departamento de Guerra que reanudara las pruebas nucleares. En su mensaje, el presidente de los Estados Unidos aseguró que “otros países” continuaban con sus programas de prueba.

Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato.

El anuncio de Donald Trump llegó apenas días después de que Rusia confirmara que probó con éxito el misil de crucero Burevestnik, que contaría con capacidad nuclear. Al día siguiente, Donald Trump afirmó que su verdadera intención sería una “desnuclearización” y acusó que Rusia, China y Estados Unidos contaban con demasiadas armas nucleares:

Me gustaría ver desnuclearización, porque tenemos muchas [armas nucleares] y Rusia ha sufrido. Rusia es la segunda y China la tercera y China se va a adelantar en cuatro o cinco años. Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización sería una gran cosa.

El presidente incluso mencionó que estaba en pláticas con Rusia para una posible desnuclearización y que este proceso incluiría a China.

Donald Trump denuncia supuestas pruebas nucleares secretas de China y Rusia

Ahora, el presidente estadounidense ha afirmado que países como Rusia o China realizan pruebas nucleares subterráneas que son desconocidas para el público.

Durante una entrevista para el programa 60 Minutos, Donald Trump dijo que hay “ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello”.

No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo.

Durante la entrevista transmitida por la cadena CBS, Donald Trump defendió que Estados Unidos es el único país que ya no realizaba pruebas nucleares constantes. Además, puso el ejemplo de Corea del Norte, como un país que tiene un programa nuclear activo a pesar de las sanciones internacionales:

Si se fijan, Corea del Norte realiza pruebas constantemente. Otros países también realizan pruebas. Somos el único país que no realiza pruebas, y no quiero ser... no quiero ser el único país que no realiza pruebas.

Donald Trump también insistió en que sería importante un programa para desnuclearizar a las potencias mundiales, pues hay tantas armas “como para destruir el mundo 150 veces”.

La desnuclearización es un tema muy importante. Tenemos suficientes armas nucleares como para destruir el mundo 150 veces. Rusia tiene muchas armas nucleares, y China tendrá muchas.

