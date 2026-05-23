Trump Afirma que Atacante Abatido Cerca de la Casa Blanca Tenía Historial Violento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el hombre abatido por el Servicio Secreto en un enfrentamiento cerca de la Casa Blanca este sábado 23 de mayo "tenía un historial violento".

El mandatario agradeció a las fuerzas del orden por su respuesta para contener el ataque y confirmó que el agresor murió. Aseguró que el sujeto, posiblemente estaba obsesionado contra la sede del poder Ejecutivo federal.

"Gracias a nuestro gran Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional acción tomada esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía un historial violento y una posible obsesión con la estructura más preciada de nuestro país.

"El atacante murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las rejas de la Casa Blanca", compartió en su plataforma Truth Social

“Thank you to our great Secret Service and Law Enforcement for the swift and professional action taken this evening against a gunman near the White House…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/PCfmZgSC1w — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2026

Asimismo, recordó el intento de asesinato en su contra en la Cena de Corresponsales, por lo que insistió en que los presidentes estadounidenses deben tener un lugar seguro.

"Este hecho ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y demuestra lo importante que es que todos los futuros presidentes cuenten con lo que será el espacio más seguro y protegido de su tipo jamás construido en Washington D.C.

"¡La seguridad nacional de nuestro país lo exige!", añadió.

No se revelaron de inmediato más detalles sobre la identidad del agresor.

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ASJ