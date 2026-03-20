En Privado, Trump 'Confiesa' Que Su Política Antiinmigrante Fue "Demasiado Lejos"

El presidente Donald Trump ha reconocido en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas antiinmigrantes "fueron demasiado lejos", publicó The Wall Street Journal.

Según el diario, que citó a funcionarios que dieron su testimonio bajo anonimato, Trump pidió a sus asesores reducir el énfasis en el concepto de "deportación masiva".

Al tiempo, dijo que se debe priorizar la expulsión de migrantes con antecedentes criminales, en respuesta a preocupaciones sobre el impacto político de operativos amplios y altamente visibles en varias ciudades del país.

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¿Por qué el cambio de Trump?

El cambio de visión va de la mano con cambios en el Departamento de Seguridad Nacional, con la salida de Kristi Noem, que tuvo una gestión criticada por el endurecimiento de las redadas y episodios de violencia.

Con la llegada de Markwayne Mullin, se espera un enfoque de mayor coordinación con autoridades locales y distanciarse de prácticas controvertidas durante la administración de Noem.

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Y es que el momento más álgido de las políticas antiinmigrantes fue en Minneapolis, en una operación que se salió de control tras la muerte de dos civiles y las duras manifestaciones de la población.

Desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional quedó con su financiamiento suspendido, debido a que los demócratas en el Senado han presionado para buscar reformar las operaciones.

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Con información de EFE

ICM