Dos Buques de la Armada de EUA Colisionan en Aguas Cercanas a Sudamérica; Esto se Sabe
Autoridades de EUA investigan las causas del accidente entre dos buques de la Armada, en aguas cercanas a Sudamérica
Este jueves, 12 de febrero de 2026, se dio a conocer que un buque de guerra estadounidense y un buque de suministro de la Armada chocaron durante una operación de reabastecimiento el miércoles, así lo informó The Wall Street Journal, citando a un portavoz militar.
Hasta ahora, el Comando Sur de Estados Unidos no ha emitido ninguna información oficial al respecto.
¿Qué se sabe del accidente de dos buques de la Armada de EUA?
Se sabe que el destructor clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo de combate rápido clase Supply USNS Supply colisionaron durante un reabastecimiento en el mar, causando heridas leves a dos personas, indicó el medio estadounidense.
Aunque la causa de la colisión aún no estaba clara, el incidente estaba siendo investigado, añadió el diario, citando al portavoz del Comando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz.
Ambos barcos informaron que podían continuar navegando con seguridad, dijo Ortiz.
Con información de N+ y Reuters.
