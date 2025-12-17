"El Tablas", Líder de Barrio Azteca, Se Declara Culpable de Ataque a Consulado de EUA en Juárez

Eduardo Ravelo, "Tablas", se declaró culpable del asesinato de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. El líder de la banda criminal Barrio Azteca admitió participar en el ataque dirigido a empleados del Consulado y que también cobró la vida de otros dos ciudadanos estadounidenses.

Eduardo Ravelo fue detenido en 2018 y extraditado en 2025 hacia Estados Unidos.

Barrio Azteca es una de las principales bandas criminales de Ciudad Juárez y El Paso.

Eduardo Ravelo se declara culpable por asesinato triple de estadounidenses en Ciudad Juárez

El líder criminal, conocido como “Tablas”, se declaró culpable ante un tribunal en Texas de conspiración para cometer crimen organizado, así como de conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos. También se declaró culpable de lavado de dinero.

Sin embargo, el cargo principal en su contra es haber cometido “homicidio en un país extranjero y homicidio en apoyo de una organización criminal”, según se lee en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Qué hizo "El Tablas" en Consulado de EUA en Ciudad Juárez?

El 13 de marzo de 2010, en Ciudad Juárez , integrantes de la banda Barrio Azteca atacaron a balazos el automóvil en que viajaban empleados del Consulado estadounidense.

, integrantes de la banda Barrio Azteca atacaron a balazos el automóvil en que viajaban empleados del Consulado estadounidense. En el ataque fallecieron una empleada del consulado, quien estaba embarazada, así como su esposo y el esposo de otra trabajadora.

Eduardo Ravelo podría enfrentar cadena perpetua por ataque a empleados del Consulado de EUA en Juárez

Eduardo Ravelo, de 57 años, se convirtió en el líder de Barrio Azteca en 2004. Tras el asesinato múltiple ocurrido en Ciudad Juárez, pasó a ser uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.

El líder criminal fue detenido en 2018 en México y extraditado el 20 de febrero de 2025 hacia Estados Unidos. Se presume que podría enfrentar cadena perpetua por los presentes cargos.

Barrio Azteca es una violenta pandilla callejera y carcelaria que surgió a finales de la década de 1980 y se expandió hasta convertirse en una organización criminal transnacional. En la década de 2000, Barrio Azteca formó una alianza en México con “La Línea”, parte del Cártel de Juárez (también conocido como el Cártel de Vicente Carrillo Fuentes). El propósito de la alianza Barrio Azteca-La Línea era combatir al Cártel del Chapo Guzmán y sus aliados por el control de las rutas de narcotráfico a través de Juárez y Chihuahua.

