"El 85" Cofundador del CJNG Acepta Cargos por Narcotráfico ante Autoridades de EUA

Erick Valencia-Salazar, alias "El 85", de 49 años y residente de Santa Clara, California, se declaró culpable este martes de cargos federales de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos.

El cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —organización que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025— cierra así un proceso que arrancó hace más de dos décadas, y que N+ adelantó en agosto de 2025 cuando el corresponsal Ariel Moutsatsos informó que Valencia-Salazar negociaba un acuerdo de cooperación con la Fiscalía estadounidense.

¿Quién es el hombre detrás del CJNG?

Originario de Jalisco, Valencia-Salazar no solo participó en la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también formó parte del Cártel del Milenio y de Los Mata Zetas, y trabajó junto a figuras como Ignacio Coronel Villarreal, "Nacho", y Óscar Nava Valencia, "El Lobo".

Según documentos judiciales, como líder del CJNG reclutó nuevos miembros y utilizó información sobre organizaciones rivales para localizar y eliminar enemigos del cártel, con el objetivo de controlar las operaciones de narcotráfico en territorios específicos de México. Además, conspiró para enviar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. La DEA llegó a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.

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Dos arrestos, una extradición y el acuerdo final

El historial judicial de "El 85" en México es largo. Fue detenido en Jalisco el 9 de marzo de 2012, pero recuperó la libertad el 29 de diciembre de 2017 por fallas en el debido proceso. Lejos de alejarse del crimen organizado, se integró al Cártel Nueva Plaza, que operaba en Colima, Baja California, Jalisco y Michoacán.

El 4 de septiembre de 2022 fue reaprehendido nuevamente en Jalisco y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 1 El Altiplano, en el Estado de México. En febrero de 2024, un juez autorizó su extradición a Estados Unidos, paso que desembocó en la declaración de culpabilidad formalizada este martes.

El Departamento de Estado clasificó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, una designación que amplía las herramientas legales disponibles para perseguir a sus integrantes dentro y fuera de México.

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CT