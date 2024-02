Michigan Vota para Elegir a Candidatos Demócrata y Republicano a las Presidenciales

Los colegios electorales de Michigan abrieron sus puertas a primeras horas de este martes para celebrar las primarias de los partidos Demócrata y Republicano en una jornada centrada en medir el voto de castigo que el presidente estadounidense, Joe Biden, puede sufrir por su apoyo a la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

La mayoría de los colegios electorales empezaron a recibir votantes a las 07:00 hora local y no cerrarán sus puertas hasta 13 horas después, a las 20:00 horas.

La secretaria de Estado (máxima autoridad electoral) de Michigan, Jocelyn Benson, señaló el lunes que más de un millón de personas ya han emitido sus votos a través del correo o en votaciones anticipadas.

Aunque los votantes pueden elegir entre varios candidatos, los analistas dan por seguro que Joe Biden, por los demócratas, y Donald Trump, por los republicanos, serán los vencedores de las primarias.

El voto en blanco, principal enemigo de Biden en Michigan

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley es la única rival que le queda a Trump en las primarias, mientras que los demócratas pueden elegir también al congresista Dean Phillips, aunque el voto en blanco será el principal rival de Biden en Michigan.

Dos organizaciones que representan el voto árabe y musulmán y los demócratas más progresistas, Listen to Michigan y Our Revolution, respectivamente, han solicitado marcar la casilla "uncommitted" (no comprometido, el equivalente al voto en blanco) en protesta por el apoyo que Estados Unidos está brindando a Israel en su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El objetivo del movimiento de protesta es que al menos un 10% de los votos emitidos en la primaria demócrata sean en blanco en un intento de que la Administración Biden cambie de rumbo su política en Oriente Medio y exija a Israel un alto el fuego inmediato e incondicional.

Tanto Listen to Michigan como Our Revolution consideran que las políticas de Biden están desmovilizando al electorado árabe y progresista, lo que es una amenaza de cara a las elecciones presidenciales de noviembre dado que en estos momentos las encuestas de opinión señalan que Trump está por delante en Michigan.

En el lado republicano, la cuestión que la primaría de Michigan resolverá es si Haley puede esperar algún tipo de milagro de cara al “súpermartes” del 5 de marzo, cuando varios estados celebran primarias.

Haley perdió el pasado sábado las primarias en su estado, Carolina del Sur, a manos de Trump. Pero la aspirante republicana consiguió un 40% de los votos, una cifra respetable que le ha permitido justificar su permanencia en las primarias republicanas.

El porcentaje de votos este martes en Michigan, aunque Trump gane como está previsto, marcará cómo Haley llegue al “supermartes”.

