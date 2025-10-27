Embajada de EUA Aclara Cancelación de Visas y en Qué Casos Aplica la Revocación

¿Estás por tramitar tu visa americana o ya la tienes? Las autoridades estadounidenses dieron un importante mensaje sobre la cancelación de este documento. En N+ te compartimos todos los detalles para que lo consideres.

La Embajada de Estados Unidos en México aclaró varias dudas sobre la cancelación de éstas. El vocero destacó que el documento es un "privilegio, no es un derecho", por lo que cada país puede decidir quiénes entran a su territorio.

Toma en cuenta que el Departamento de Estado revisa de forma regular las visas y procede a cancelarlas cuando hay ciertas razones. Asimismo, las autoridades estadounidenses señalaron que las decisiones no se hacen públicas por cuestiones de seguridad, le dan información de forma directa a la persona afectada.

¿Qué dijo la embajada de EUA sobre la cancelación de la visa?

Hizo énfasis en que las visas pueden ser canceladas en cualquier momento, siempre y cuando haya una justificación del gobierno de EUA. Esto aplica de forma igualitaria para todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos.

El Departamento del Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla, y detalló en qué circunstancias puede pasar:

Estar más tiempo del permitido en el territorio estadounidense.

Ser parte de actividades delictivas.

Presentar un riesgo para la seguridad pública.

Estar en actividades que se relacionen con el terrorismo.

Expresar apoyo a grupos terroristas.

Lo anterior, no contempla si hay o no una denuncia penal, sino que las autoridades estadounidenses contemplarán si mantener la visa conviene a los intereses de EUA.

