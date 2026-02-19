Embajador de EUA en México Dice que Desarmar a Cárteles es Prioridad de Trump y Está Funcionando

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió este jueves 19 de febrero de 2026 los resultados de un operativo nacional de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) orientado a frenar el tráfico ilegal de armas hacia los cárteles mexicanos, presentándolo como evidencia de que la política de seguridad del presidente Donald Trump produce resultados concretos.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (@USAmbMex), Johnson señaló que desde el 20 de enero de 2025, fecha de la toma de posesión de Trump, el ATF ha asegurado 36,277 armas de fuego ilegales y más de 2.3 millones de cartuchos en todo el territorio estadounidense.

4,359 armas que nunca llegaron a México

De ese total, 4,359 armas y casi 649,000 cartuchos tenían como destino final México, donde habrían sido utilizados por organizaciones criminales. Esa cifra equivale a un promedio de más de 1,600 cartuchos interceptados por día durante el período reportado, según los datos del comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se basa la publicación del embajador.

El subdirector del ATF, Robert Cekada, fue más allá de la dimensión binacional del problema al momento de describir el alcance del operativo.

"Las armas ilegales del crimen provienen cada vez más de todos los estados del país. Este no es un problema de la frontera suroeste, es una amenaza nacional", declaró Cekada.

Johnson menciona a Sheinbaum

En su publicación, el embajador Johnson mencionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a los próximos pasos en esta materia.

"Seguiremos trabajando con la presidenta Sheinbaum para detener este flujo y asegurar que la justicia prevalezca", escribió Johnson en su mensaje, acompañado de las banderas de ambos países.

El ATF indicó que para llevar a cabo estos operativos utiliza herramientas de inteligencia balística como el sistema NIBIN, rastreo de armas y análisis de ADN de contacto, en coordinación con autoridades estatales y locales de Estados Unidos.

