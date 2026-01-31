En Mineápolis una Mujer Detenida por Agentes de ICE Logra que la Liberen para Cuidar a sus Hijos

En Mineápolis una madre fue detenida por agentes de ICE, pero logró que la liberaran para cuidar de sus hijos.

Con sus hijos de 2 y 7 años solos en la casa, esta madre le suplica al agente de inmigración que no la detenga.

Me agarra muy fuerte de las manos tengo aquí hecho moretón, yo le suplicaba por mis niños

24 horas después del forcejo con agentes federales, Jessica no solo conserva las marcas del incidente en sus muñecas, también las lleva en el alma.

Jessica y su papá salían de su casa en un suburbio de Mineápolis para auxiliar a su hermano a quien se le había descompuesto el auto, cuando una camioneta le bloqueó la salida.

Mientras el oficial la sujetaba, ella llamó a un primo que es ciudadano:

Ayúdame, ayúdame, me cayó migración aquí en casa

El agente le dijo que la soltaba, pero le advirtió que no podía correr.

Me dijo mira, yo no confío en gente como ellos porque ellos atacan

Fue entonces que un poco más calmada, le explicó que hace solo dos semanas su esposo fue detenido por inmigración.

A ti te vamos a dejar aquí en casa por tus hijos que están pequeñitos pero tengo que llevarme a tu papá preso, él no puede estar aquí

Un agrio sentimiento de alivio y dolor, en medio de su desconsuelo, Rosa quien es madre de Jessica, se acaba de enterar que su esposo ya se encuentra detenido en Texas.

Wilson tenía una orden de deportación desde el 2011, tras no presentarse en Corte por error.

