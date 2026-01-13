Entrevista a Trump Hoy 13 de Enero 2026: ¿De qué Habló el Presidente de Estados Unidos?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre tomar medidas contundentes contra Irán por la situación que enfrentan los manifestantes de ese país en entrevista con CBS
Este martes, 13 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista exclusiva al periodista Tony Dokoupil para el programa CBS Evening News.
Según adelantó la cadena televisiva en sus redes sociales, el mandatario estadounidense abordó la situación en Irán y advirtió sobre posibles acciones de su gobierno ante el tratamiento que el régimen iraní está dando a manifestantes.
Trump afirmó que Estados Unidos tomará medidas muy contundentes contra Irán si el régimen comienza a ahorcar a manifestantes.
Declaraciones sobre Irán
Durante el encuentro con Dokoupil, el presidente expresó la postura de su administración respecto a los acontecimientos en territorio iraní.
Esto declaró Trump en la entrevista:
No queremos que ocurra lo que está pasando en Irán
El mandatario también advirtió sobre las consecuencias de continuar con estas acciones:
No va a salir bien
