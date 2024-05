Esta Es la Historia de Alfredo Tovar, Migrante Fallecido en Accidente en Florida

Se conocen más detalles sobre el accidente en el condado Marion de Florida en el que murieron ocho migrantes mexicanos, así como las condiciones en las que laboraban los trabajadores agrícolas originarios de Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.

Algunos sobrevivientes contemplan la posibilidad de emprender una acción legal contra sus empleadores.

Alfredo Tovar Sánchez, de 20 años, había llegado a Estados Unidos el 3 de mayo pasado contratado por una empresa agrícola que le consiguió la visa H-2A de trabajo temporal. Doce días después dejó de reportarse con su familia y su pareja, quienes viven en la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Huimilpan, Querétaro.

Ana Isabel Tovar Sánchez, hermana de Alfredo, asegura que habló al consulado mexicano cuando dejó de tener comunicación con su hermano.

Yo hablé al consulado mexicano preguntando si sabían algo, ya era mucho tiempo el que no se conectaba a sus redes sociales o ni nos contestaba; un compañero de él me habló, se fue con él en contrato, me dijo: 'Nos mintieron también', porque nos dijeron que él había llegado todavía al hospital y había muerto, el muchacho me dijo que no, que él murió al instante