Estados Unidos y México Anuncian Firma del Acuerdo Sobre Aguas Residuales

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció este lunes 15 de diciembre de 2025 la firma de la Minuta 333, un acuerdo entre Estados Unidos y México para abordar la crisis de aguas residuales del río Tijuana que se ha extendido por décadas.

El documento fue firmado por las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC). Según el comunicado, el acuerdo incluye proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo mejorado y planificación para operación y mantenimiento de sitios y sistemas críticos que consideran el crecimiento poblacional futuro de Tijuana.

Video: México y Estados Unidos Alcanzan Acuerdo para Gestión de Agua en la Cuenca del Río Bravo.

La crisis involucra flujo de aguas residuales sin tratar desde México hacia el sur de California, lo que ha resultado en cierres prolongados de playas, malos olores, degradación del valle del río Tijuana y pérdida de oportunidades económicas. El problema también ha afectado a personas en ambos lados de la frontera y a miembros de los Navy SEALs que entrenan en la zona.

La Minuta 333 fue negociada en menos de cinco meses, cumpliendo con la fecha límite del 31 de diciembre establecida en el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado en julio en la Ciudad de México por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la entonces secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra.

El administrador Zeldin declaró:

Gran progreso se ha logrado este año para alcanzar la solución del 100% a la crisis de aguas residuales del río Tijuana, pero todo habría sido en vano si no tomamos los pasos apropiados para tener en cuenta el inevitable crecimiento poblacional de Tijuana y áreas circundantes. Eso es lo que la Minuta 333 logra

El acuerdo establece que no requerirá financiamiento adicional de contribuyentes estadounidenses, incluidos los proyectos del lado mexicano. Entre las acciones acordadas se encuentran:

La creación de una cuenta de operación y mantenimiento en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) que apartará una porción de futuros fondos proporcionados a México para costos futuros de operación y mantenimiento, con recomendaciones que vencen en 12 meses.

México creará un plan maestro

México desarrollará un plan maestro de infraestructura de agua para Tijuana en seis meses.

Se creará un grupo de trabajo binacional de la Minuta 333 en tres meses para evaluar la viabilidad de construir una descarga oceánica para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de los Buenos (SABWWTP) y la viabilidad técnica y financiera de expandir SABWWTP de 18.26 millones de galones por día (MGD) a 43.37 MGD.

Nota relacionada: ¿A Qué Acuerdo Llegó México con EUA para Entrega de Agua? Sheinbaum Explica el Trato

México construirá una cuenca de sedimentación en el Cañón Matadero (Smuggler's Gulch), ubicado cerca del límite internacional, antes de la temporada de lluvias 2026-2027.

México construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria con capacidad de 3 MGD para diciembre de 2028.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que acuerdos previos sobre este tema, como la Minuta 328 firmado por la IBWC en 2022, no fueron suficientemente amplios para lograr la solución completa que demandan los residentes del área de San Diego.

El documento está disponible en el sitio web de la EPA para consulta pública.

Historias recomendadas:

CT

