EUA Ataca Otra Lancha Presuntamente Cargada de Droga en el Pacífico; Hay 3 Sobrevivientes
EUA informó que se trata de una embarcación de bajo perfil que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico
Estados Unidos de América (EUA) llevó a cabo un nuevo ataque a una lancha presuntamente cargada de droga en el océano Pacífico, que dejó tres sobrevivientes, informó el ejército estadounidense este viernes, 20 de marzo de 2026.
Mediante su cuenta de X, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que el ataque de ayer jueves alcanzó a una "embarcación de bajo perfil (que) navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".
On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM— U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026
El SOUTHCOM no proporcionó una cifra de muertos, y se limitó a informar de que la Guardia Costera fue notificada "de inmediato" para que comenzaran las tareas de búsqueda de tres sobrevivientes.
Noticia relacionada: Suman 5 Muertos tras Ataque del Gobierno Cubano a Lancha Rápida Procedente de Florida, EUA.
EUA ha matado a más de 150 presuntos narcotraficantes en ataques contra lanchas
Estados Unidos comenzó en septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en los que han muerto más de 150 presuntos narcotraficantes. El presidente Donald Trump insiste en que está en guerra con los "narcoterroristas" que operan en América Latina.
En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.
Historias recomendadas:
- Transporte Público de Acapulco, “Secuestrado” por Seis Cárteles; Así las Extorsiones y Ataques.
-
¿Qué se Celebra en Marzo 2026? Eclipse Total de Luna, Día de la Mujer, Primavera y Más.
-
2026, Año de Eclipses: ¿Cuándo son los Siguientes Fenómenos de Sol y Luna en México?
Con información de N+ y AFP
