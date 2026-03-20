EUA Ataca Otra Lancha Presuntamente Cargada de Droga en el Pacífico; Hay 3 Sobrevivientes

EUA informó que se trata de una embarcación de bajo perfil que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico

Ataque a una lancha en el Pacífico. Foto: X @Southcom

Estados Unidos de América (EUA) llevó a cabo un nuevo ataque a una lancha presuntamente cargada de droga en el océano Pacífico, que dejó tres sobrevivientes, informó el ejército estadounidense este viernes, 20 de marzo de 2026.

Mediante su cuenta de X, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que el ataque de ayer jueves alcanzó a una "embarcación de bajo perfil (que) navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

El SOUTHCOM no proporcionó una cifra de muertos, y se limitó a informar de que la Guardia Costera fue notificada "de inmediato" para que comenzaran las tareas de búsqueda de tres sobrevivientes.

EUA ha matado a más de 150 presuntos narcotraficantes en ataques contra lanchas

Estados Unidos comenzó en septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en los que han muerto más de 150 presuntos narcotraficantes. El presidente Donald Trump insiste en que está en guerra con los "narcoterroristas" que operan en América Latina.

En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

Con información de N+ y AFP

