EUA Busca al Mexicano Roberto “Beto” Bazán, Asociado al Cártel del Golfo

De acuerdo con el ICE, el mexicano Roberto “Beto” Bazán-Salinas está asociado con el Cártel del Golfo

Roberto “Beto” Bazán, acusado de narcotráfico

Roberto “Beto” Bazán, acusado de narcotráfico. Foto: ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emitió hoy, 21 de enero de 2026, una ficha de búsqueda de un mexicano acusado de narcotráfico.

Roberto “Beto” Bazán-Salinas, asoaciado al Cártel del Golfo

Se trata del mexicano Roberto “Beto” Bazán-Salinas, quien, de acuerdo con el ICE, está asociado con el Cártel del Golfo, fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.

Además, es buscado por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México a Estados Unidos.

Narcotráfico
