EUA Busca al Mexicano Roberto “Beto” Bazán, Asociado al Cártel del Golfo
De acuerdo con el ICE, el mexicano Roberto “Beto” Bazán-Salinas está asociado con el Cártel del Golfo
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emitió hoy, 21 de enero de 2026, una ficha de búsqueda de un mexicano acusado de narcotráfico.
Roberto “Beto” Bazán-Salinas, asoaciado al Cártel del Golfo
Se trata del mexicano Roberto “Beto” Bazán-Salinas, quien, de acuerdo con el ICE, está asociado con el Cártel del Golfo, fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.
Además, es buscado por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México a Estados Unidos.
CARTEL DRUG SMUGGLER WANTED🚨— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 21, 2026
Mexican national Roberto “Beto” Bazan-Salinas is associated with the Cartel del Golfo and wanted for his role in smuggling multi-kilogram shipments of cocaine, methamphetamine and marijuana from Mexico into the U.S.
Your tips make a difference! pic.twitter.com/epz33am3vC
