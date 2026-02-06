EUA Convoca a Negociación con Rusia y China sobre No Proliferación de Armas Nucleares

Estados Unidos instó a Rusia y China para sostener una negociación trilateral para establecer nuevos límites a las armas nucleares.

Esta convocatoria ocurre un día después de que expirara el último acuerdo entre Washington y Moscú, sobre la proliferación nuclear.

Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno estadounidense amplió la participación e incluyó a China, otro de los actores importantes en el escenario internacional.

Fue durante la Conferencia de Desarme, en Ginebra, que Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el control de armas, dijo que ante la actualidad del mundo es necesario un nuevo pacto.

(ante) las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada

Criticó a su vez a China, al decir que el gigante asiático no tiene límites en su arsenal nuclear y tampoco transparencia. Por ello, es necesario que participe en la mesa junto a Rusia y Estados Unidos.

Rusia y China contestan

Por su parte, el embajador ruso Gennadi Gatilov dijo, luego de la convocatoria estadounidense, que otros Estados con armas nucleares, como Francia y Reino Unido, deberían estar incluidos en esta nueva negociación.

Rusia, por principio, participaría en ese proceso si Reino Unido y Francia también fueran incluidos, que son aliados militares de Estados Unidos en la OTAN, que se ha declarado una alianza nuclear

Mientras que el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen, dijo que su país no participará por el momento en esas negociaciones.

La razón, señaló, está en que la nación asiática no tiene las capacidades nucleares con las que cuentan Rusia y EUA, por lo que "no va a participar en negociaciones de desarme nuclear".

Con información de AFP

ICM