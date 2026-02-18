EUA Deporta a Bebé Enfermo y su Familia; “Fueron Abandonados al otro Lado de la Frontera”

Después de varias críticas por el arresto de familias en un centro de detención en Texas, autoridades de Estados Unidos de América (EUA) deportaron anoche a México a un bebé de dos meses junto a su familia.

Se trata del bebé Juan Nicolás, que además lucha con problemas respiratorios, quien fue transportado ayer hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana de poco más de un año de edad.

“Juan Nicolás, un bebé de dos meses que sufría de bronquitis y que pasó tres semanas en la prisión de Dilley Trailer, fue deportado por ICE junto con su madre. Fueron abandonados al otro lado de la frontera en México”, informó el legislador Joaquín Castro en una publicación en X la noche del 17 de febrero de 2026.

El bebé y su madre estaban en el centro de detención de Dilley, Texas, hace más de tres semanas, y ayer mismo se le notificó a la familia sobre la deportación.

“Deportar a un bebé enfermo es atroz”

En otra publicación, el congresista señaló que "deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz".

Castro indicó que después de hablar con el abogado de la familia, confirmó que Juan, su hermana de 16 meses, su mamá y su papá fueron deportados.

Según su abogado, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduana) deportó a la familia sólo con el dinero que tenían en su comisariato, un total de 190 dólares. Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia es atroz. Mi equipo y yo estamos en contacto con la familia de Juan. Estamos totalmente concentrados en localizarlos, exigirle cuentas al ICE por esta monstruosa acción, exigir detalles específicos sobre su paradero y bienestar, y garantizar su seguridad.

Bebé fue diagnosticado con bronquitis

El lunes pasado, el bebé fue llevado unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis.

De acuerdo con la información, el menor había estado "constantemente enfermo" en su paso por el centro de detención, "vomitando y con problemas respiratorios".

Abogados de inmigración dijeron a la agencia EFE que en Dilley, más de mil 400 personas permanecen retenidas, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores, así como comida y agua en mal estado.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

Con información de EFE.

spb