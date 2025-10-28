EUA Revela Video de Enfrentamiento entre Patrulla Fronteriza y Migrantes con Gases Lacrimógenos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó hoy, 28 de octubre de 2025, un video de un enfrentamiento entre elementos de la Patrulla Fronteriza y migrantes, durante una redada en la zona de Little Village, en Chicago, Illinois.

El enfrentamiento ocurrió el 23 de octubre de 2025, por el que este martes, Greg Bovino, jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, comparecerá ante un tribunal, acusado de lanzar gas lacrimógeno a los migrantes.

Los hechos ocurrieron entre las calles 27 y Whipple, en Little Village, una zona habitada en su mayoría por migrantes mexicanos, donde la Patrulla Fronteriza realizó una redada y de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes fueron agredidos por una “turba de alborotadores” hostil y violenta.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó en un mensaje, publicado en X, que "el uso de municiones químicas se realizó en total conformidad con la política de la CBP y fue necesario para garantizar la seguridad tanto de las fuerzas del orden como del público".

Comparece funcionario de Patrulla Fronteriza

Este martes, Greg Bovino compareció ante un tribunal para responder sobre el operativo que dejó más de 1,800 personas detenidas y quejas por el uso excesivo de la fuerza.

La audiencia de hoy se realiza después de que la jueza Sara Ellis ordenó, a principios de octubre de 2025, que los agentes de inmigración uniformados usen cámaras en el cuerpo, luego de una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes, quienes afirmaron que agentes federales usaron fuerza excesiva, incluido uso de gas lacrimógeno, durante protestas contra las redadas.

La jueza Sara Ellis determinó que los agentes debían llevar insignias y les prohibió usar ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas.

Posteriormente, modificó la orden para requerir cámaras corporales después de que imágenes de confrontaciones callejeras que involucraban gas lacrimógeno durante la Operación Midway Blitz generaran preocupaciones de que los agentes no estaban siguiendo su orden original.

La semana pasada, la jueza Ellis interrogó a Greg Bovino por unas cinco horas, por el uso de la fuerza por parte de los agentes en Little Village, durante la redada por la que al menos ocho personas, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, fueron detenidas antes de que los manifestantes se reunieran en el lugar.

Los abogados que representan a una coalición de medios de comunicación y manifestantes afirmaron que Greg Bovino violó la orden en Little Village y presentaron una foto tomada de video en el que el funcionario "estaba lanzando gas lacrimógeno a una multitud sin justificación".

