EUA y Rusia Acuerdan Restablecer Diálogo Militar de Alto Nivel, tras Expiración de Pacto Nuclear

Este jueves 5 de febrero de 2026, el Pentágono informó que Estados Unidos de América (EUA) y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel, horas después de la expiración del acuerdo Nuevo START.

Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada.

Así lo indicó el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado.

El acuerdo ocurrió horas después de la expiración del último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países.

Incluso Rusia había declarado que ya no está limitada en el número de ojivas nucleares que puede desplegar, luego de la finalización del acuerdo Nuevo START el jueves.

Avances en las conversaciones

Ahora, el Comando Europueo indicó que el acuerdo para restablecer el diálogo militar se produjo luego de "avances productivos y constructivos" en las conversaciones de paz sobre Ucrania en Abu Dabi.

A dichos diálogos asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner.

Activistas contra el armamento nuclear advirtieron que la desaparición del tratado Nuevo START podría desatar una nueva carrera entre las principales potencias del mundo y alentar a China a ampliar su arsenal. La OTAN, por su parte, pidió "responsabilidad y moderación".

Con información de AFP.

spb