Evacuan Áreas del Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso en Salidas

Este domingo, 26 de enero de 2025, varias áreas del Aeropuerto Internacional de Miami fueron evacuadas tras la localización de un objeto sospechoso.

El hallazgo ocurrió en la zona de salidas del terminal, lo que provocó el desalojo parcial de las instalaciones como medida de precaución. Autoridades aeroportuarias activaron protocolos de seguridad ante la situación.

Reapertura autorizada tras revisión

La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade autorizó posteriormente la reapertura de los lugares que habían sido cerrados. El tiempo transcurrido entre la evacuación y la autorización para reabrir no fue especificado en los reportes iniciales.

El incidente se registró en medio de condiciones climáticas adversas que afectan el territorio estadounidense. Un severo clima invernal ha provocado miles de cancelaciones de vuelos en distintos aeropuertos del país.

Crisis invernal por tormenta

La evacuación parcial en Miami se suma a las complicaciones operativas que enfrentan terminales aéreas debido a las condiciones meteorológicas. Las cancelaciones masivas de vuelos han afectado los planes de viaje de miles de pasajeros en Estados Unidos.

No se reportaron personas lesionadas durante el operativo de evacuación.

