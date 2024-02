Video | Captan Momento de Explosión de Auto en Wilmington, EUA; Hay Bomberos Heridos de Gravedad

El momento de la explosión de un auto en Wilmington, ciudad de California, Estados Unidos de América, fue captado en video.

La explosión, según autoridades, dejó varios bomberos heridos, incluyendo dos de gravedad.

En sus redes sociales, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) señaló en un inicio que siete elementos resultaron heridos al “atender una violenta explosión de un vehículo, de los cuales al menos dos se encontraban en estado crítico”.

"Breaking: Explosion in Wilmington, Los Angeles. 10 firefighters injured, some critical. LAFD responded to a truck fire with pressurized cylinders. #LAFD #WilmingtonExplosion #LosAngeles"