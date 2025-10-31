FBI Asegura que Frustró “Posible Ataque Terrorista” en Halloween 2025

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, afirmó este 31 de octubre de 2025 que sus agentes frustraron un posible “ataque terrorista”, planeado presuntamente para este fin de semana de Halloween.

El funcionario estadounidense publicó este viernes un mensaje en redes sociales en el que dio a conocer la noticia y en el que también anunció la detención de varios sospechosos en Michigan, Estados Unidos de América (EUA).

Noticia relacionada: FBI Ha Detenido a Miles de Criminales Violentos y Peligrosos en Todo Estados Unidos: Trump.

Frustran ataque en Halloween 2025

De acuerdo con Patel, los presuntos implicados presuntamente planeaban un ataque violento este fin de semana.

“Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios individuos en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween. Pronto habrá más detalles”.

En su mensaje en la red social X, el director del FBI agradeció a los hombres y mujeres que integran la corporación y a las fuerzas del orden de todo el país.

Elementos que, dijo, “velan por nuestra seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”.

Operaciones en Michigan

Sobre este mismo tema, el Departamento de Policía de Dearbon, Míchigan, aseguró en Instagram que el FBI había llevado a cabo operaciones en la ciudad durante la mañana.

"El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI ha llevado a cabo operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana. Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad”.

Hasta el momento, el FBI no ha dado más detalles ni el lugar exacto del estado donde ocurrieron las detenciones.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

spb