FBI Catea Oficina Electoral en Georgia tras Acusaciones de Trump por Supuesto Fraude en 2020

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron un centro electoral en Union City, Georgia. La operación estaría vinculada a las acusaciones de Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020.

El FBI señaló que “llevando a cabo actividades policiales autorizadas por la justicia”.

señaló que “llevando a cabo actividades policiales autorizadas por la justicia”. No existen pruebas sobre un fraude electoral cometido en 2020 contra Donald Trump.

Allanan centro electoral de Georgia tras acusaciones de Trump

Este miércoles el FBI cateó una oficina electoral en Georgia. Este operativo en el condado de Fulton, cuya principal ciudad es Atlanta, estaría vinculado a una investigación relacionada con las elecciones de 2020, según informaron medios como Fox News y NBC, respaldados en fuentes federales.

El presidente Donald Trump ha insistido en que fue víctima de un supuesto fraude, pese a que no hay pruebas de que este haya ocurrido. No obstante, durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el republicano reiteró sus acusaciones y aseguró que “pronto, personas serán procesadas por lo que hicieron”.

A través de la red social Truth Social, el republicano agregó que el exfiscal especial Jack Smith, que presentó dos casos en su contra, debería ser procesado. Smith acusó a Trump en 2023 de participar en un “plan criminal” para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en el estado de Georgia.

Como parte de esta acusación, se señaló en su momento que, durante una llamada telefónica ocurrida antes de que finalizara el recuento de votos, Trump instó a un funcionario electoral de Georgia para ayudarlo a “encontrar los 11 mil 780 votos” que necesitaba para ganar el estado.

Además del actual presidente, fueron señaladas otras 18 personas, incluido el abogado Rudy Giuliani. El exfiscal Smith también denunció que Trump había manejado indebidamente documentos clasificados después de su salida de la Casa Blanca.

FBI habría retirado cajas con votos

Che Alexander, secretaria del condado, declaró al medio Atlanta Journal-Constitution que agentes federales retiraron cajas con papeletas de votación de un depósito.

Voceros del FBI en Atlanta confirmaron a medios locales que sus agentes “ejecutaron una orden autorizada por una corte”. No obstante, se negaron a revelar detalles de la operación, alegando que son privados por el momento.

Con información de EFE y AFP