Firma de Trump Estará en Dólares de Nueva Impresión; Será la Primera Vez en la Historia de EUA

La firma del presidente Donald Trump aparecerá en todo el papel moneda estadounidense de nueva impresión, según informó el Departamento del Tesoro.

Los dólares con la rúbrica del mandatario también tendrán la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, todo en el marco del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

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Esto supone que por primera vez en la historia la firma de un mandatario en activo aparecerá en un billete de circulación corriente.

Generalmente, las rúbricas que aparecen en el papel moneda es la del titular del Departamento del Tesoro, así como la del tesorero, pero nunca la del presidente.

En reconocimiento a Trump

El secretario Scott Bessent dijo que bajo el liderazgo de Trump, el país está en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, con un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal.

“No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre, y es justo que esta moneda histórica se emita en el 250 aniversario”.

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Por su parte, el tesorero Brandon Beach, cuya firma no estará en esta ocasión, rompiendo una tradición de 165 años, dijo que "la moneda estadounidense seguirá siendo un símbolo de prosperidad, fortaleza y el espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump".

“La huella del presidente en la historia como artífice del resurgimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido”.

¿Cuándo saldrán los billetes firmados por Trump?

De acuerdo con Reuters, los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Trump y de Bessent se imprimirán en junio, seguidos de otros en los meses siguientes.

La circulación del nuevo papel moneda se haría a través de los bancos y tenerlos en mano podría tardar varias semanas.

El Departamento del Tesoro sigue emitiendo billetes con las firmas de la exsecretaria del Tesoro del expresidente Joe Biden, Janet Yellen, y de la extesorera Lynn Malerba, esta última sería el eslabón final de una línea ininterrumpida de tesoreros cuyas firmas han aparecido en la moneda estadounidense desde 1861.

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Esta firma no es simbólica, sino un esfuerzo de la administración Trump y sus aliados de poner el nombre del magnate en edificios, instituciones, programas de gobierno, buques de guerra y monedas.

Por ejemplo, un panel federal de arte, cuyos miembros fueron nombrados por Trump, aprobó la semana pasada el diseño de una moneda de oro conmemorativa con la imagen del mandatario.

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Con información de N+

ICM