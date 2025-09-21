Cientos de Personas Llegan a Funeral de Charlie Kirk en Glendale, Arizona

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, cientos de personas se congregan para presenciar el funeral de Charlie Kirk en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Thousands of patriots lined up for the Charlie Kirk memorial in Phoenix! pic.twitter.com/GHEpM0ODG3 — duke denman (@realdukedenman) September 21, 2025

Además, hay una enorme expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.

Video: ¿Quién Era Charlie Kirk y Cuáles son las Repercusiones de su Asesinato en Estados Unidos?

Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se están dando cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.

Fuerte dispositivo de seguridad debido a presuntas amenazas

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley. Su muerte ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión, temas que enmarcan el contexto del funeral.

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.

En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban "rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida" dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk.

