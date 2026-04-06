Gobierno de Trump Ha Detenido a 26 Integrantes de Cárteles de México: ¿De Qué Grupos Son?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) informó hoy, 6 de abril de 2026, que durante lo que va del gobierno del presidente Donald Trump se ha logrado detener a 26 integrantes de cárteles de México.

Mediante redes sociales, el Departamento de Justicia explicó que se han realizado las detenciones de 93 integrantes de organizaciones terroristas extranjeras designadas, durante el primer año de gobierno de Trump.

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Detención de integrantes de cárteles mexicanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que las detenciones ocurridas han sido de integrantes de diferentes organizaciones terroristas extranjeras, en las que destacan cárteles mexicanos, estos son:

11 miembros del Cártel de Sinaloa

11 miembros de la Nueva Familia Michoacana (LNFM).

3 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

1 miembro del Cártel del Noreste (CDN), anteriormente conocida como 'Los Zetas'

In the first year of @POTUS’s historic second administration, @ATFHQ has arrested the following members of designated Foreign Terrorist Organizations:



✅45 members of Tren de Aragua (TdA) (Venezuela)

✅15 members of the Sureños (Mexican, originating in Los Angeles, CA)… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 6, 2026

Además, han sido capturados:

45 miembros del Tren de Aragua (Venezuela).

15 miembros de los Sureños (originarios de Los Ángeles, California).

4 miembros de Los Choneros (Ecuador).

3 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) (salvadoreño, originario de Los Ángeles, California)

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Con información de N+.

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