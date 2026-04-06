Gobierno de Trump Ha Detenido a 26 Integrantes de Cárteles de México: ¿De Qué Grupos Son?
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Te decimos de qué grupo son los integrantes de cárteles mexicanos detenidos por el gobierno de Donald Trump
El Departamento de Justicia de EUA informó que en el primer año de la segunda administración de Donald Trump se detuvo a 11 miembros del Cártel de Sinaloa, 11 de la Nueva Familia Michoacana y 3 del CJNG, entre otros arrestos importantes.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) informó hoy, 6 de abril de 2026, que durante lo que va del gobierno del presidente Donald Trump se ha logrado detener a 26 integrantes de cárteles de México.
Mediante redes sociales, el Departamento de Justicia explicó que se han realizado las detenciones de 93 integrantes de organizaciones terroristas extranjeras designadas, durante el primer año de gobierno de Trump.
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Detención de integrantes de cárteles mexicanos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que las detenciones ocurridas han sido de integrantes de diferentes organizaciones terroristas extranjeras, en las que destacan cárteles mexicanos, estos son:
- 11 miembros del Cártel de Sinaloa
- 11 miembros de la Nueva Familia Michoacana (LNFM).
- 3 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- 1 miembro del Cártel del Noreste (CDN), anteriormente conocida como 'Los Zetas'
In the first year of @POTUS’s historic second administration, @ATFHQ has arrested the following members of designated Foreign Terrorist Organizations:— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 6, 2026
✅45 members of Tren de Aragua (TdA) (Venezuela)
✅15 members of the Sureños (Mexican, originating in Los Angeles, CA)…
Además, han sido capturados:
- 45 miembros del Tren de Aragua (Venezuela).
- 15 miembros de los Sureños (originarios de Los Ángeles, California).
- 4 miembros de Los Choneros (Ecuador).
- 3 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) (salvadoreño, originario de Los Ángeles, California)
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Con información de N+.
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