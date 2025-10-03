¿Habrá Redadas Durante el Super Bowl 2026? Casa Blanca Informa Si Hay Plan de Operativo

Este viernes 3 de octubre de 2025, la Casa Blanca reveló si existen planes de algún operativo contra migrantes aprovechando el Super Bowl 2026, que contará con la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre el tema en una rueda de prensa hoy.

Lo anterior, luego de que Corey Lewandowski, asesor del presidente estadounidense Donald Trump, lanzó un mensaje sobre posibles redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el evento deportivo de febrero 2026.

¿Habrá redadas en el Super Bowl LX?

En respuesta, Leavitt declaró que por ahora no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento.

Sin embargo, la funcionaria enfatizó que la administración Trump "siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos".

Reacciones por show de Bad Bunny en medio tiempo

Y aunque la elección de Bad Bunny como cabeza del espectáculo de medio tiempo de la final de la NFL ha generado indignación entre muchos seguidores de Trump, la portavoz de la Casa Blanca no quiso opinar al respecto.

Sé que hay muchos en esta sala que están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente (Trump) sobre Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, así que no me adelantaré a él.

El miércoles pasado, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que el ICE desplegará a sus agentes en los alrededores del estadio del Super Bowl porque "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente".

"Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", añadió sobre Bad Bunny.

Cabe recodar que el astro puertorriqueño excluyó a Estados Unidos de su última gira mundial, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, para evitar redadas migratorias en sus conciertos.

Con información de EFE.

