Hallan Muerto a Creador de Contenido Anunay Sood en Calles de Las Vegas; ¿Quién Era?

El mundo de los viajes y las redes sociales está conmocionado por la muerte de Anunay Sood a los 32 años. El generador de contenido fue encontrado muerto en calles de Las Vegas, Estados Unidos; en N+ te decimos quién era y qué le pasó.

Anunay Sood vivía en Dubái, era reconocido como influencer de viajes, fotógrafo y tenía una gran cantidad de seguidores en Instagram y YouTube. Las últimas publicaciones de Anunay Sood lo mostraron en Las Vegas y Suiza; sus seguidores apreciaban su trabajo y pasión por explorar el mundo.

Le gustaba mostrar paisajes hasta descubrir lugares alejados; su contenido inspiró a millones a ver los viajes de una manera fresca y emocionante. Su repentino fallecimiento ha afectado profundamente a sus fans y a otros creadores, quienes lo recuerdan por su creatividad, energía y la forma en que compartía cada viaje en línea.

Familia Anunay Sood revela su muerte en las redes sociales del influencer

Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Anunay Sood. Les pedimos amablemente comprensión y privacidad mientras atravesamos este difícil momento. Les rogamos que eviten reunirse cerca de nuestra propiedad

También pidieron a sus seguidores que los tuvieran presentes en sus pensamientos y añadieron:

Que su alma descanse en paz

¿Quién era Anunay Sood, la estrella en viajes?

Anunay Sood fue considerado uno de los influencers de viajes más populares de India y otras partes del mundo, con 1.4 millones de seguidores en Instagram y 380 mil suscriptores en YouTube.

Creó videos de aventuras e historias de viajes que capturaban la belleza de diferentes lugares, y su trabajo lo llevó a colaborar con oficinas de turismo y marcas internacionales.

También figuró en la lista de las 100 Estrellas Digitales de Forbes India durante tres años seguidos: 2022, 2023 y 2024. Forbes lo describió como un fotógrafo radicado en Dubái que comenzó compartiendo sus experiencias de viaje.

Anunay Sood compartió sus últimos momentos con vida

La última publicación de Anunay Sood en Instagram fue pocos días antes de su muerte, en la que mostró un fin de semana en Las Vegas rodeado de autos deportivos de lujo. Su publicación decía:

Todavía no puedo creer que pasé el fin de semana rodeado de leyendas y autos de ensueño

Fans y creadores de contenido lo recuerdan

Tras conocer la repentina muerte de Anunay Sood, fans y compañeros generadores de contenido compartieron emotivos mensajes. Muchos lo recordaron por su creatividad, su amor por la aventura y la forma en que hacía que viajar fuera emocionante e inspirador.

Sus videos y fotos alegraron a miles de personas, motivándolas a explorar nuevos lugares y a ver el mundo de una manera diferente. A través de sus mensajes, sus seguidores y amigos celebran el impacto que tuvo en la comunidad de viajes y contenido digital.

Con información de N+

