Halloween en la Casa Blanca: Trump y Melania Regalan Dulces a Niños Disfrazados

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump presidieron la celebración anual de Halloween en la Casa Blanca, donde recibieron a familias con niños disfrazados para la tradicional actividad de truco o trato.

El evento se llevó a cabo en la entrada principal de la residencia presidencial, que lució una decoración otoñal con calabazas, arreglos florales y una iluminación especial en tonos rosados que resaltaba la fachada blanca del edificio histórico. Una alfombra roja extendida desde la puerta principal marcaba el recorrido para los visitantes.

La pareja presidencial se ubicó en la entrada de la Casa Blanca para repartir dulces personalmente a los niños que acudieron al evento. Entre los asistentes se observaron diversos disfraces infantiles, incluyendo personajes populares de películas y caricaturas. El presidente Trump vistió traje oscuro y su característica gorra roja con las siglas USA, mientras que la primera dama optó por un abrigo beige.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asistió al evento acompañada de su hijo, quien participó en la actividad de recolección de dulces junto con otros niños. Las imágenes capturaron momentos de interacción entre la familia presidencial y los pequeños visitantes, quienes portaban bolsas para recoger sus golosinas.

La decoración incluyó múltiples calabazas de diferentes tamaños distribuidas estratégicamente en las escaleras y el área de entrada, creando una ambientación acorde con la festividad. El número "2025" apareció como parte de los elementos decorativos en la fachada del edificio.

Personal de seguridad y staff de la Casa Blanca se observaron en las áreas circundantes, manteniendo el protocolo de seguridad habitual para eventos públicos en la residencia presidencial. La iluminación nocturna especial añadió un toque festivo a la celebración.

Además, había música en vivo con una orquesta que interpretó diversos temas musicales de la cultura popular.

El evento de Halloween en la Casa Blanca es una tradición que se ha mantenido por diferentes administraciones presidenciales, permitiendo a familias estadounidenses visitar la residencia oficial y participar en las festividades junto con el presidente y la primera dama.

Historias recomendadas:

CT