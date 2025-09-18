Un helicóptero se estrelló en una zona rural cerca de una base militar en el estado de Washington, informó hoy, 18 de septiembre de 2025, el Ejército de Estados Unidos de América (EUA).

Mediante un comunicado, se informó que el helicóptero se estrelló alrededor de las 9:00 de la noche (hora local), el miércoles cerca de la base la Base Conjunta Lewis-McChord.

Esta sigue siendo una situación en desarrollo, y no hay detalles adicionales disponibles en este momento.

Se desconoce cuántas personas viajaban en el helicóptero

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas estaban a bordo ni sus condiciones.

Cabe destacar que la base se encuentra a unos 16 kilómetros al sur de Tacoma bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de Estados Unidos.

Mediante redes sociales, la policía del condado de Thurston, con sede en Olympia, informó que los agentes fueron enviados tras recibir informes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake.

Se nos ha informado que el ejército perdió contacto con un helicóptero en el área.

Añadió que estaba trabajando con la base y que no había más detalles disponibles.

