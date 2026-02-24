"Hemos Derrocado a Uno de los Líderes de Cárteles Más Siniestros", Dice Trump desde Congreso

En su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó públicamente la "caída de uno de los líderes de cárteles más siniestros", Dijo esta noche Trump desde el Congreso.

También hemos eliminado a uno de los cabecillas de cárteles más siniestros de todos.

Señaló que en enero, guerreros estadounidenses de élite realizaron una de las hazañas más complejas y espectaculares de competencia y poder militar en la historia mundial, sobre el operativo que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela.

Video: "Hemos Derrocado a Uno de los Líderes de los Cárteles Más Siniestro": Trump sobre ‘El Mencho’.

Lo que dijo Trump sobre México

Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluyendo grandes partes de México, han estado controladas por cárteles de la droga asesinos, y dijo que por eso, designó a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y declaré al fentanilo ilícito como un Arma de Destrucción Masiva.

Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido cantidades récord de drogas que entran a nuestro país —y prácticamente la hemos detenido por completo cuando entra por agua y mar.

