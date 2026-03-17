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Hombre de Florida Se Declara Culpable de Distribuir Videos de Tortura Sexual a Monos Bebés

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Francisco Javier Ravelo creó y administró grupos de chat en línea dedicados a la tortura de monos

Hombre de Florida Se Declara Culpable de Distribuir Videos de Tortura Sexual de Monos Bebés

Francisco Javier Ravelo, residente de Florida, acusado de distribuir videos de abuso de monos bebé. Foto: X @ICEgov

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el martes 17 de marzo de 2026 que Francisco Javier Raveloresidente de Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de mostrar videos de abuso sexual monos bebé y adultos.

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“La investigación del ICE culmina en una declaración de culpabilidad en un caso de tortura sexual de monos”, publicó el ICE en la red social X.

Difundía videos en chat donde monos eran mutilados y torturados

A principios de este mes, Francisco Javier Ravelo se declaró culpable de distribuir videos de monos adultos y crías siendo mutilados y torturados físicamente, según una investigación del ICE.

“Ravelo creó y administró grupos de chat en línea dedicados a la tortura de monos, en violación de la ley federal contra el maltrato animal”, declaró el ICE.

La agencia indicó que Ravelo distribuyó personalmente más de 40 videos de abuso sexual y tortura a monos.

¿Cuántos años de prisión enfrenta hombre por violencia de monos?

Francisco Javier Ravelo, de 36 años, enfrenta hasta siete años de prisión tras declararse culpable ante un tribunal federal de distribuir videos de violencia sexual con monos siendo quemados y mutilados, según el Departamento de Justicia.

Distribuyó al menos 40 videos de violencia sexual con monos, tanto crías como adultos, según una denuncia penal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

  • Ahora enfrenta hasta siete años de prisión cuando sea sentenciado en mayo.
  • Está acusado de crear y participar en varios grupos de chat en Telegram dedicados a distribuir y discutir videos sexualmente violentos protagonizados por monos

En la acusación se detalla algunos de los videos, muestran monos siendo quemados con hierros al rojo vivo, con partes de su cuerpo sujetadas a tornillos del banco y, en al menos un caso, con una extremidad arrancada.

La sentencia de Ravelo se dictará el 21 de mayo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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Con información de N+

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