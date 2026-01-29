Inicio Internacional Estados unidos ICE Detiene al Empresario Mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena ¿De Qué Delitos lo Acusan?

ICE Detiene al Empresario Mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena ¿De Qué Delitos lo Acusan?

El ICE informó que la detención del empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela se realizó en Houston, Texas, el pasado 16 de enero

Carlos Federico Valenzuela Cadena

Carlos Federico Valenzuela Cadena fue detenido en Houston, Texas. Foto: X @EROHouston

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó hoy, 29 de enero de 2026, que fue detenido el empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena.

Mediante redes sociales, el ICE indicó que Valenzuela Cadena es un "delincuente indocumentado mexicano que intentó, sin éxito, esconderse en Estados Unidos". 

Destacó que bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos de América (EUA) no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia.

Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos ya no es un refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales.

¿De qué delitos acusan al empresario Carlos Federico Valenzuela Cadena?

Cabe recordar que el empresario mexicano está implicado en presunto fraude inmobiliario y despojo de terrenos en Bahía de Banderas, Nayarit. El ICE detalló que la detención de Valenzuela Cadena se realizó en Houston, Texas, el pasado 16 de enero y que el empresario de 63 años está acusado de varios delitos en México, entre ellos:

  • Crimen organizado.
  • Fraude.
  • Extorsión.

Carlos Federico Valenzuela será entregado a las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos. 

Con información de N+.

