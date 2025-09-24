ICE Detiene en EUA a Dimitri Vorbe, Uno de los Empresarios Más Ricos de Haití

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo en Florida a Dimitri Vorbe. Se trata de uno de los más poderosos empresarios de Haití. El Departamento de Estado le señala por presuntos vínculos con el crimen organizado en su país.

Detienen a uno de los principales magnates de Haití en Florida

Dimitri Vorbe, quien dirigió la empresa eléctrica haitiana Societé Générale d'Énergie, residía en Florida junto a su esposa e hijos. Fue detenido por agentes de ICE en su casa. El empresario, quien fuese un célebre opositor al presidente Jovenel Moïse, asesinado en 2021, se encuentra detenido en el Centro de Detención Krome, en Miami.

Su detención por parte de ICE ha ocurrido a dos meses del arresto, también en Florida, del magnate haitiano Réginald Boulos. Dicho estado de la Unión Americana es sede de una de las principales comunidades haitianas fuera de la isla.

ICE detuvo a Dimitri Vorbe, empresario originario de Haití. Foto: X | @USEmbassyHaiti

Tras el magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021, las autoridades de Haití citaron a declarar a Vorbe, cuya familia era dueña de la principal compañía del sector eléctrico. En aquel entonces también fue citado a declarar Réginald Boulos, dueño de un conglomerado de empresas.

Ambos fueron señalados por el gobierno de financiar las protestas que desestabilizaron a Haití desde 2018 y que culminaron con el asesinato del presidente.

Estados Unidos señala a Dimitri Vorbe de vínculos con las pandillas que desestabilizaron a Haití

A través de un tuit publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la embajada de Estados Unidos en Haití señaló que Vorbe estaría vinculado a las pandillas del crimen organizado que han desestabilizado al país caribeño.

Los funcionarios determinaron que participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití.

Durante el gobierno de Joe Biden se instauró un permiso humanitario para proteger de la deportación a 210 mil haitianos. Además, 521 mil personas más de aquella nacionalidad se acogieron al Estatus de Protección Temporal. Estas medidas fueron revocadas por el gobierno de Donald Trump.

Según el Miami Herald, Dimitri Vorbe contaba con este segundo estatus migratorio. Se espera que el magnate sea deportado a Haití.

Con información de EFE