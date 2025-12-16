Importante Anuncio de Donald Trump: ¿A Qué Hora Es su Discurso Mañana por Cierre de 2025?

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, informó este martes 16 de diciembre de 2025 que mañana dará un discurso a la nación desde la Casa Blanca, en Washington D.C.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano destacó que será un mensaje completamente en vivo.

¿A qué hora será el mensaje nacional?

El discurso a la nación será mañana miércoles 17 de diciembre, a las 21:00 hora local.

Así lo indició Trump en redes sociales, donde agregó que este 2025 ha sido un gran año para EUA y que “lo mejor está por venir”.

Compatriotas: Mañana por la noche, a las 9 p. m., hora del este, daré un discurso a la nación, EN VIVO DESDE LA CASA BLANCA. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!

Acciones recientes de Trump

El anuncio de su próximo discurso a la nación ocurre a un día de que condecoró a militares por su labor defendiendo la frontera con México.

También ayer, el republicano firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo "como un arma de destrucción masiva".

"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", señaló.

Trump aseguró que durante su mandato se ha logrado "una reducción del 50% en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera".

"Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será", sostuvo.

La orden instruye a varios secretarios del Gabinete a reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo, y en concreto, establece que "el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito".

