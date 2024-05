Joe Biden Responde a Donald Trump; 'Está Amenazando Nuestra Democracia'

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que Donald Trump está amenazando la democracia del país, ya que primero cuestionó el sistema electoral y ahora está cuestionando el sistema judicial, luego de que el expresidente fuera declarado culpable de 34 cargos por falsificación de documentos contables.

“Donald Trump está amenazando nuestra democracia. Primero, cuestionó nuestro sistema electoral. Luego, cuestionó nuestro sistema judicial. Y ahora puedes detenerlo”, escribió Biden en la red social X luego de que Trump anunciara que apelará el veredicto en su contra, que recibió de parte de un jurado en un proceso penal en Nueva York y aseguró que su equipo de abogados tiene numerosos elementos para cuestionarlo.

Donald Trump is threatening our democracy. First, he questioned our election system. Then, he questioned our judicial system.



