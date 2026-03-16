Juez Bloquea Cambios del Gobierno de Estados Unidos a Políticas de Vacunación

Un juez federal bloqueó la iniciativa de Robert F. Kennedy Jr., para reformar la política de vacunación de Estados Unidos. Las propuestas del secretario de Salud, conocido por su respaldo al movimiento antivacunas, incluyen la reducción del número de inmunizaciones recomendadas de forma rutinaria para los niños.

Brian Murphy, juez federal de Boston, respaldó a la Academia Americana de Pediatría y otros grupos médicos, que sostienen que el gobierno de Donald Trump ha actuado de forma ilegal al cambiar radicalmente las políticas de inmunización. Los especialistas han advertido que estos cambios reducirán las tasas de vacunación y perjudicarán la salud pública de Estados Unidos.

Con información de Reuters